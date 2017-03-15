Кожевников: вместо «Медвешчака» хочется увидеть в КХЛ сильный европейский клуб

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о выходе «Медвешчака» из состава участников КХЛ.«На мой взгляд, это решение давно назрело. Что дала эта команда для лиги? Ничего. Сплошные распродажи, полутренировочные матчи. Хорватия – нехоккейная страна.Для меня было бы идеально, если бы в КХЛ вступили шведы. Эстония и «Ильвес»? Опять же, получится аналогичная ситуация. А если придут шведы, то будут накатывать своих ребят. Нужен сильный европейский клуб. Те же швейцарцы.Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Но если возникнут серьёзные проблемы с финансами, то через два-три года мы к этому придём и будут сокращения. Поймите, не хватает мастерства в клубах. Хоккеисты играют до 40 лет. Это здорово, но развития лиги нет. Когда всем лучшим по 35-40 лет, и они сильнейшие в клубах. А где молодёжь? Она в основном уезжает, но хотя бы средний уровень после сокращения станет высоким», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.