«Северсталь» подтвердила назначение Зелепукина генеральным менеджером

Бывший спортивный директор новокузнецкого «Металлурга», обладатель Кубка Стэнлистал генеральным менеджером череповецкой «Северстали».«Уже состоялся разговор с президентом и генеральным директором клуба. Конкретных задач ещё не ставилось. Скорее всего, задачи будут ставиться перед самым сезоном. Но есть направление и вводные, над которыми мы будем работать в межсезонье. Будем работать над усилением состава. Надо сначала познакомиться с игроками, ситуацией, клубом. Тренерский штаб? До этого разговор не дошёл. Президент и гендиректор оценили работу штаба положительно», — цитирует Зелепукина клубное телевидение.