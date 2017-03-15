Гуськов: сильнейшие игроки поедут в Лондон, это не какой-нибудь Загреб

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением относительно возможной замены хорватскому «Медвешчаку». Загребский клуб вышел из состава участников КХЛ и следующий сезон начнёт в Австрийской хоккейной лиге, где выступал с 2009 года.«Если говорить о возвращении ранее игравших на высшем уровне клубов, то ни у «Крыльев», ни у «Химика» нет финансовой поддержки. Наверное, нет смысла вводить команду в КХЛ, если у неё по ходу сезона будут проблемы с выплатой денег игрокам, как это было в нескольких клубах лиги по ходу сезона. В этом нет ничего хорошего. Чтобы это сделать, нужны условия. Команда в Эстонии? Почему нет?Главное, чтобы она была конкурентноспособна и чтобы придерживалась интересов лиги. Мы говорили, что команда может быть в Лондоне. Здесь тоже можно задаться вопросом: почему нет? Думаю, что сильнейшие игроки туда поедут, потому что Лондон есть Лондон, а не какой-нибудь Загреб», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.