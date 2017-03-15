Билялетдинов: в третьем периоде «Ак Барс» немного перестраховался

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф с омским «Авангардом» (2:1, 3-1 в серии).«Команда бьётся и делает всё для того, чтобы добиться результата. В третьем периоде сопернику надо было догонять, поэтому они прибавили в движении. Надо будет поправлять эту ситуацию.Варнаков не забивает уже три года в плей-офф? Он делает всё, что необходимо для команды. Я им доволен.В третьем периоде изначально планировали играть на удержание счёта? Немного перестраховались», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба из Казани.