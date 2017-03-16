«Бостон» прервал 10-матчевую победную серию «Калгари», Пастрняк оформил дубль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:2.В первом периоде команды обменялись голами в исполнении Алекса Чиассона и. На 27-й минуте Брэд Маршан вывел гостей вперёд, но Дуги Хэмилтон вскоре восстановил равновесие. Большего добиться «Флэймз» не удалось.Дэвид Бэйкс вернул лидерство «Бостону», после чего ворота хозяев поразили также Мэтт Белески и Пастрняк, оформивший дубль.Это поражение стало для «Калгари» первым после 10 подряд побед.