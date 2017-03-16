Симмондс: «Филадельфия» борется за выживание и верит, что попадёт в плей-офф

Нападающий «Филадельфии Флайерз»прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:0 и отметил, что команда верит, что сможет пробиться в восьмёрку. За 13 матчей до окончания регулярного чемпионата «лётчики» отстают на пять очков от зоны плей-офф.«Всё возможно. Ничего не потеряно, пока есть шансы. Мы верим в то, что сможем попасть в плей-офф.Мы сейчас боремся за выживание. Каждая игра важна. Очень важно было завоевать эти два очка. Мы провели отличный матч, и нам надо продолжить в том же духе в матче с „Нью-Джерси“», — приводятся слова Симмондса на официальном сайте НХЛ.