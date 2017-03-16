Ягр придумал «челлендж» для своих поклонников: приседания на одной ноге

45-летний нападающий «Флориды Пантерз»опубликовал на своей страничке в сети «Фейсбук» задание для своих поклонников. Примерно раз в неделю чешский ветеран снимает видеоролики с различными упражнениями, прося подписчиков их повторить и прислать ему своё видео. На этот раз Ягр вышел на лёд в кроссовках и сделал несколько приседаний на одной ноге.«Пришло время следующего задания, которое вы получите. На мой взгляд, это самое трудное из того, что было. Судите сами, и не забывайте снимать своё видео, чтобы я мог посмотреть», — сказал Яромир. Другие «вызовы» Яромира для болельщиков были чуть проще: жонглирование мячами и своеобразная сидячая «планка» спиной к дереву.