М. Воробьёв заменил Шалунова в составе олимпийской сборной на матчах с Кореей

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа проведёт товарищеские матчи с национальной командой Южной Кореи. Встречи состоятся в Пхёнчхане 18 и 19 марта.В составе одна замена: в Москве из-за небольшого повреждения остался центральный нападающий. Вместо него в Корею отправился форвард «Салавата Юлаева»Вратари: Илья Ежов («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»).Защитники: Владислав Наумов, Фёдор Беляков (оба – «Сибирь), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба – «Спартак»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»).Нападающие: Сергей Шумаков, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семёнов («Металлург» Нк), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба — «Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все – «Амур»), Михаил Воробьёв («Салават Юлаев»).