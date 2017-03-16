Гендиректор «Динамо» СПб: нам нет смысла форсировать процесс вступления в КХЛ

Генеральный директор ХК «Динамо» СПбпрокомментировал возможное вступление своей команды в КХЛ. Ранее «Медвешчак» объявил, что продолжит выступление в Австрийской лиге.«От ухода «Медвешчака» КХЛ и российский хоккей ничего не потеряют. Это не был клуб, который давал возможность лиге расти. Это был проект, который работал, но не в том виде, в каком хотелось бы. У нас пока нет планов на вступление в КХЛ в следующем сезоне, потому что мы всего первый год играем в ВХЛ. Мы стараемся с каждым годом развиваться на всех уровнях: хоккейном, административном, по работе с болельщиками. На сегодняшний день разговоры о «Динамо» СПб как он кандидате на вступление в КХЛ преждевременны. У нас нет смысла форсировать этот процесс: войти куда-то легко, а вот удержаться непросто.Наш клуб попал в топ-100 самых посещаемых клубов Европы? Если честно, для нас это неожиданность, но у нас подобралась очень сильная пиар-служба, которая занимается организацией матчей. Город живёт хоккеем. Мне кажется, Петербургу нужна ещё одна команда. Люди просто так бы не ходили, если бы не было интереса», — цитирует Черкаса «Советский спорт в Санкт-Петербурге».