Михайлис: настрой один — попасть в сборную Казахстана на ЧМ и выйти в элиту

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями после поражения в четвёртом матче серии с «Магниткой», после которого астанинская команда вылетела из плей-офф.«Вначале тяжело было войти в игру, нервы. Потом уже команда помогла, более или менее вошёл в игру. Команду благодарю за такую великолепную игру, считаю, это была лучшая игра. Спасибо всем болельщикам, что болели за нас, мы старались, делали всё, что могли. Малейшая ошибка — и всё.Конечно, готовился к этому. Всегда говорили — будь готов. Поэтому готовился, ждал момента. Команда играла хорошо, так что некого было заменить. Сейчас так получилось, что кто-то заболел и я вышел. Проигрывать всегда обидно, тем более последняя игра — и закончен сезон. Но ничего, идём дальше — впереди чемпионат мира.Сейчас настрой один — это попасть в состав сборной, выиграть чемпионат и выйти в элиту. Только так. Будем стараться, там посмотрим, кого возьмут», — цитирует Михайлиса Sports.kz.