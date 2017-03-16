НХЛ сократила дисквалификацию Уайдмана из-за потери части документов

Прошлогодняя дисквалификация защитника «Калгари Флэймз»сокращена с 20 до 10 матчей, такое решение принял нью-йоркский суд.Хоккеист в прошлом сезоне ударил арбитра, после чего был дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ. Независимый арбитр принял решение сократить срок дисквалификации до 10 матчей, однако он был уволен лигой.НХЛ подала апелляцию на его решение, однако утеряла необходимые документы, в результате чего суд вынес решение о справедливости решения независимого арбитра сократить дисквалификацию.Таким образом, из зарплаты Уайдмана будет вычтена сумма за 10 матчей, а не за 20.