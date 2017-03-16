Скопинцев: то, что было на рукопожатии со Знарком, – это наши личные отношения

Старший тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от СКА во втором раунде плей-офф (0:2, 1-4 в серии) и эпизод на послематчевом рукопожатии, когда они с главным тренером СКАне пожали друг другу руки.«Забить не смогли, фарт это или нефарт. Завершения не хватило. Где-то это исполнительское мастерство. Мы не смогли завоевать пятак, создать помеху Коскинену. Он всё видел, так тяжело забить.Серия была равной, где-то она кружилась… Говорили, что надо закрывать вратаря, но не смогли найти отскоки, добивания. Трудовых голов не хватило, будем работать.Ковальчук сказал, что переломный момент серии – удаление Дацюка? Про удаления ничего не хочу говорить. Каждая игра – новая история, сложно сказать, какой момент был переломным. В любой игре можно было переломить эту серию. Но нам не хватило трудовых голов, не смогли закрыть Коскинена.Моё эмоциональное проявление после матча? Это без комментариев. Это наши личные отношения.«Динамо» всегда стремится только к первому месту, поэтому мы не можем быть довольны. О том, какие на ком лежат обязанности из-за отсутствия Орешкина, не думали. Надо было выводить команду, мы готовились. Сергей Юрьевич вроде уже получше», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.