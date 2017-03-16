Миронов: СКА – не роковой соперник, не боги же против нас играли

Защитник московского «Динамо»прокомментировал поражение от СКА во втором раунде плей-офф (0:2, 1-4).«Что мусолить игру? Проиграли серию, Питер прошёл дальше. Нам не хватило голов, реализации моментов. И фарта, и везения. Не могу объяснить, к сожалению.Питер – не роковой соперник, не боги же против нас играют. Идеальных хоккеистов нет, со всеми можно играть. Были упорные матчи. Выходили, настраивались на каждую игру, забывали все предыдущие матчи. Были 60 минут, которые надо было выигрывать. От всех остальных проблем мы абстрагировались, каждый раз выходили с чистого листа.Сезон по горячим следам не очень хочется оценивать. У меня лично получился далеко не удачный сезон, было много травм. Теперь он закончился», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.