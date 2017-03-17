Бобровский: самые интересные матчи начнутся чуть позже

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал итоги матча с «Флоридой Пантерз» (2:1), который стал для него победным в шестой раз подряд.«В регулярном чемпионате осталось ещё достаточное количество матчей, расслабляться рано, и нужно сохранять концентрацию. Сегодня парни блокировали много бросков и в большинстве ситуаций я видел шайбу – в такой обстановке играть приятно. Лично я не смотрю на рекорды по победам и клубные рекорды. Нужно смотреть вперёд и быть готовым к матчам плей-офф. Самые интересные игры начнутся чуть позже», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.Бобровский лидирует в регулярном чемпионате НХЛ по победам (38), занимает второе место по проценту отражённых бросков (93%) и голам, пропущенным в среднем за матч (2,06).