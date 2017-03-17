Назаров: на подходе к олимпийской сборной у «Нефтехимика» целая группа игроков

Главный тренер «Нефтехимика»рассказал о текущем положении дел в команде.«Накануне праздника хоккея в Нижнекамске, главным событием которого станет матч «профессионалы — болельщики», готов подвести промежуточные итоги молодёжного лагеря «Нефтехимика». Уже сейчас можно утверждать, что сбор прошёл на высшем уровне и в организационном, и в игровом планах. Молодые игроки выдержали серьёзные нагрузки — это были и тренажёрный зал, и лёд, и бег в отягощающих жилетах. Всех можно только поблагодарить.После гала-матча с болельщиками в лагере произойдёт финальное сокращение. И той группе хоккеистов, которая останется в расположении клуба, предложим ударную четырёхдневку — с максимальными нагрузками. Думаю, ту работу, которая была проделана в последние две недели, счастливчики будут вспоминать с ностальгией — уровень нагрузок на финальном этапе сборов станет предельным. Но, в принципе, эта четырехднёвка — бонус. Хоккеисты, которые её пройдут, в июле будут вызваны в основной тренировочный лагерь «Нефтехимика». Так что все стимулы очевидны.Несколько дней назад «Нефтехимик» вратаря Кареева и защитника Огурцова торжественно отправил в главную команду страны, пожелав нашим дебютантам только побед. Безусловно, завтра после гала-игры за ребят поболеем. Кстати, в принципе, на подходе к олимпийской сборной у нас есть целая группа игроков — например Сергеев, Брынцев, Куликов, Порядин, Шиксатдаров, так что надеемся, что нижнекамская диаспора в национальной команде будет только расширяться. В том числе для этого и проводим наш молодёжный лагерь», — цитирует Назарова Russia-Hockey.