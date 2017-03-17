Сафронов: Знарок? Даже Мальцев и Харламов ругались, дрались, но всегда жали руки

Генеральный директор московского «Динамо»прокомментировал поведение главного тренера СКА Олега Знарка, не пожавшего руку после пятой игры серии плей-офф Кубка Гагарина старшему тренеру «Динамо» Андрею Скопинцеву.«Для меня это определённая вседозволенность со стороны Олега Валерьевича Знарка. Был комментарий, который не для прессы. Пускай он останется на совести Олега Валерьевича. Даже если ты победитель, ты не имеешь права вести себя высокомерно. Мы вчера были на этом матче с Александром Николаевичем Мальцевым. Даже они ругались и дрались со своим лучшим другом Валерием Харламовым. Но всегда друг другу пожимали руки. А это такое высокомерие, не делающее чести тренеру такой команды, как СКА. Да ещё и тренеру сборной России», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.