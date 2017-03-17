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Апальков: в шестом матче для «Локомотива» главное — не проиграть самому себе

17 марта 2017, пятница. 18:09. Хоккей
Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче второго раунда плей-офф (2:1, 3-2 в серии).

«Да, мы расслабились, надо было продолжать играть собранно. Но на данный момент самое главное – победа. Надо восстановиться и как следует подготовиться к следующему матчу. Идёт плей-офф, ЦСКА в тот момент, при игре „три на пять“, здорово сыграл… Да, нам надо выжимать всё из своих моментов и такое преимущество превращать в голы. Но, повторюсь, главное – выиграли, остальное разберём.

ЦСКА – такая команда, которая никогда не сдаётся, в любой момент может прибавить, отыграть и больше чем две шайбы. Поэтому мы постарались внимательней сыграть в обороне, лишить соперников шайбы и сделать так, чтобы они как можно реже приезжали к нам в зону.

С этой победой в серии наступил перелом? Игра покажет… Но теперь у ЦСКА нет права на ошибку. А это значит, что в следующем матче он будет играть ещё более агрессивно и жёстко. А для нас главное – не проиграть самим себе», — цитирует Апалькова пресс-служба КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
17 марта 2017, пятница
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