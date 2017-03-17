Билялетдинов: подумаем, дать ли Гарипову отдохнуть в шестом матче с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение от«Авангарда» в пятом матче полуфинала Востока (1:4). Счёт в серии — 3-2 в пользу казанской команды.«Непростая игра получилась, нужно сделать выводы и готовиться к следующей. Были допущены ошибки, они повлияли на результат. Что с защитой? Повторюсь: мы должны разобраться. Мысли выпустить шестого полевого при игре «пять на три» в конце встречи не было. Мы подумаем, дать ли Гарипову отдохнуть», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.