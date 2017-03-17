Р. Ротенберг: хотелось бы, чтобы не было эпизодов, как у Знарка со Скопинцевым

Вице-президент СКАпрокомментировал инцидент между главным тренером «армейцев»и старшим тренером московского «Динамо», которые не пожали друг другу рук после заключительного матча серии полуфинала Запада. СКА выиграл пятый матч со счётом 2:0 (4-1 в серии).«Я этого инцидента не видел, смотрел только записи. Конечно, это эмоции, они перехлёстывают. Если лига посчитает нужным, они подведут итог этого инцидента. Но всегда хотелось бы, чтобы все серии заканчивались рукопожатием, чтобы не было таких эпизодов в будущем, потому что во время игр многое может происходить, но после них надо всем дружно жать руки и продолжать работу.Что касается Знарка, вопросы надо адресовать ему. Наверное, были причины, о которых мы можем только догадываться. Но опять же с точки зрения этики, рукопожатие — это часть хоккейной жизни», — цитирует Ротенберга ТАСС.