Гомоляко: «Авангард» поборется, Канарейкин знает, как отыгрываться с 1-3

Известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора»предположил, как могут развиваться события в серии между «Авангардом» и «Ак Барсом». На данный момент казанцы ведут в противостоянии со счётом 3-2.«Я бы не сказал, что «Ак Барс» вчера провёл самый плохой матч. Но в моментах с первым и вторым голами были грубые ошибки. Омский «Авангард» все игры провёл прилично. Думаю, что он может побороться, тем более Канарейкин знает, как с 1-3 отыгрываться. Они попытаются сравнять счёт в Казани и победить дома, но с такой командой, как «Ак Барс», сделать это будет очень тяжело», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.