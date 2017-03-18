Карлайл: «Анахайм» сегодня много бросал, но был не слишком изобретателен

Главный тренер «Анахайм Дакс»поделился впечатлениями после поражения в матче с «Баффало Сэйбрз» (1:2Б).«Думаю, что сегодня нашим атакующим действиям не хватало остроты. Мы 40 раз бросили в створ, ещё 22 раза — мимо, плюс множество бросков были заблокированы. Всего один гол показывает, что мы не были достаточно изобретательны.В какой-то момент во втором периоде мы создали семь моментов, они – один. Но они забили, и это вдохнуло в них новую жизнь», — приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.