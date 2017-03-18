Белякова: на родной земле играть привычнее

Нападающая хоккейного клуба «Торнадо» Людмила Белякова рассказала, будет ли праздновать победу в чемпионате ЖХЛ.
«Этот сезон не первый для меня в России, ведь до отъезда в США я также играла за «Торнадо». На родной земле, несомненно, играть привычнее, по-домашнему, все родные и близкие рядом.
Пока нам ещё не удалось отпраздновать победу в чемпионате ЖХЛ-2016/17. Команда прекрасно понимает, что впереди чемпионат мира, и главной задачей для нас является подготовка к нему. На игры ЖХЛ стало ходить больше зрителей. Конечно, в основном это родные и близкие девочек, но и любители хоккея стали чаще посещать наши игры.
В этом сезоне в ЖХЛ впервые провели Матч Звёзд — это очень здорово, что и в женском хоккее стали проводить такие матчи. Было бы неплохо, если в следующем сезоне нам добавили ещё и конкурсы, а также совместили мастер-классы мужчин и женщин. Недавно вышел новый календарь ЖХЛ, в фотосессии которого я участвовала. Очень приятно, что для девушек проводятся подобные мероприятия, благодаря которым популяризируется женский хоккей. Кстати, эти календари имеют большой спрос среди болельщиков!» — цитирует Белякову пресс-служба ЖХЛ.