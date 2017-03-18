Голышев: Корея сыграла достойно, сборной России оправдываться не стоит

Нападающий олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями после победы в товарищеском матче с Южной Кореей.«Соперник сыграл сегодня очень достойно. На нас сказались перелёт и разница во времени, но, с другой стороны, оправдываться не стоит. Корейцы очень здорово бегают, болельщики их погнали вперёд. Поначалу мы справились с этим, потом начало сказываться физическое состояние. Мы не реализовали свои моменты, надо будет разобрать ошибки, сделать анализ игры. Хорошо подготовимся к завтрашней встрече», — приводит слова Голышева официальный сайт Федерации хоккея России.