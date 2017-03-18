Быков: благодаря Гимаеву люди полюбили хоккей, он был самоотверженным защитником

Бывший главный тренер сборной России по хоккею, двукратный олимпийский чемпионвысказал соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера«Очень неожиданная и страшная новость. Он был в полном здравии. Мы вместе играли в ЦСКА, он был самоотверженным защитником, который полностью отдавал себя хоккею. Таким же он себя показывал, находясь в комментаторской. Благодаря Сергею многие болельщики стали любить хоккей. Очень грустно. Я выражаю свои соболезнования друзьям, близким Сергея Гимаева и всему хоккейному сообществу. Буквально недавно ушёл из жизни «армеец» Владимир Петров, теперь ЦСКА потерял ещё одного», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.