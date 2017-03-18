Третьяк: Гимаев был голосом хоккея, к нему прислушивались больше, чем к другим

Президент ФХРвысказал соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России«Мы много лет играли вместе за ЦСКА. Он был преданным товарищем. Сергей был замечательным защитником, очень много сделал для воспитания молодого поколения. Потом он стал блестящим комментатором и специалистом в области хоккея. Он чётко определял курс нашего хоккея, иногда критиковал, говорил о нелицеприятных моментах, но он всегда любил хоккей и хотел, чтобы этот вид спорта шёл в нашей стране вперёд.Необыкновенный человек. Это большая утрата для хоккея. Буквально недавно мы потеряли легендарного Петрова, сегодня — ещё одного профессионала своего дела. Скорбный день для российского хоккея.Последнее время Сергей действительно стал голосом нашего хоккея. Он был ведущим специалистом, к которому прислушивались даже больше, чем к другим. Он сам прошёл всю хоккейную школу, его оценки и комментарии были бесценны», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.