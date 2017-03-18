ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева

Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью заслуженного тренера России, который скончался 18 марта.«В субботу вечером в Туле остановилось сердце бывшего защитника ЦСКА, восьмикратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, популярного хоккейного комментатора и эксперта Сергея Наильевича Гимаева. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с миллионами болельщиков и близких знаменитого хоккеиста и яркого популяризатора хоккея», — сообщается на официальном сайте клуба.