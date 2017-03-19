Миллер: «Рейнджерс» стараются играть в одном и том же стиле каждый матч

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал победу над «Миннесота Уайлд» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Все задаются вопросом, почему мы сейчас проигрываем все матчи дома и выигрываем на выезде. Это постоянная тема. Но мы стараемся играть в одном и том же стиле каждый матч. Но, конечно, в этом сезоне мы стали гораздо лучше смотреться в гостевых играх», – сказал Миллер.«Рейнджерс» выиграли 26 матчей на выезде из 35, и это лучший результат в этом сезоне НХЛ. На данный момент команда имеет серию домашних поражений из шести матчей подряд. На выезде выиграно семь матчей из последних восьми.