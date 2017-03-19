Пашков: Квартальнову надо продолжить работу с ЦСКА, но с её коррекцией

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил выступление ЦСКА в этом сезоне, а также подчеркнул, что главный тренер команды Дмитрий Квартальнов должен продолжить работу в клубе.
«Должен ли в ЦСКА встать вопрос об отставке Квартальнова? Надо оценить результат его работы. Думаю, что он очень хороший. За последние три года команда выигрывает первенство страны, если говорить о «регулярке». Второй вопрос по результату — команда неудачно выступила в розыгрыше Кубка Гагарина. Это два разных соревнования, их надо разделить, а не оценивать, как единое целое. ЦСКА три года, по существу, побеждает в чемпионате страны. Он демонстрирует современный хоккей. Об этом говорит стиль игры, результативность и постоянство результата.
Но в условиях Кубка Гагарина интервалы между играми были сокращены до одного дня. В этих условиях ЦСКА не смог продемонстрировать присущий ему очень скоростной и энергозатратный хоккей, в который команда играет в течение всего сезона. Она не могла восстанавливаться к следующему матчу. Это основная причина неудачи. На мой взгляд, ещё один недостаток команды – это замедленный рост технического мастерства хоккеистов. Реализация моментов в ключевых матчах очень не высокая. Последняя серия с «Локомотивом» показала, что создано множество голевых ситуаций, но превратить в гол игроки их не могут. Ровный, мощный состав, но результативность невысокая. Это говорит о том, что Квартальнову надо продолжить работу, но с коррекцией её содержания. Нужно больше делать уклон на рост индивидуального мастерства игроков», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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