Кит: кто бы ни выходил в защите у «Чикаго», результат почти всегда положительный

Защитник «Чикаго Блэкхоукс»поделился соображениями о защитной линии своего клуба.«За последние пять лет я поменял довольно много партнёров по обороне. В принципе, со всеми удавалось так или иначе находить взаимопонимание. Даже по ходу нынешнего сезона я должен быть готов к тому, что пары обороны будут меняться не один раз. Не так уж и важно, что „Чикаго“ идёт в лидерах Западной конференции. Конечно, это приятно, но когда придёт время матчей плей-офф, рейтинг регулярного чемпионата уже не будет иметь такого значения. За последний месяц все в команде чувствуют, что игра стала налаживаться. Кто бы ни выходил в основном составе в защите, итог практически всегда был положительным. Как профессионал вы стремитесь к тому, чтобы становиться лучше с каждым матчем. Сейчас нам помогает то, что появилась глубина состава в оборонительной линии. Когда есть запас прочности, играется легче», — цитирует Кита официальный сайт лиги.