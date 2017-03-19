Кенневилль: ван Римсдайк в этом сезоне действует уверенно и стабильно

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением об игре защитника«Тревор ван Римсдайк в этом сезоне действует очень уверенно и стабильно. Он всегда славился умением выбирать правильную позицию на площадке, в этом году он прибавил в атакующих действиях, став чаще подключаться к быстрым прорывам. Тревор обладает хорошим хоккейным интеллектом и является важным звеном обороны „Чикаго“. Я считаю, что он достиг большого прогресса в последнее время.В этом сезоне у меня появился действительно солидный выбор в плане защитников. Нам удалось добавить к имеющимся игрокам обороны еще несколько человек. Если в прошлом году мы могли полагаться на шесть-семь защитников, то сейчас имеем возможность выбирать из восьми хоккеистов, каждый из которых способен выйти на лёд в любой момент и полностью выполнить план на игру. Это позволяет тренерскому штабу безболезненно тасовать звенья в зависимости от конкретной задачи. Рискну предположить, что такой глубины состава в обороне у „Чикаго“ ещё не было», — цитирует Кенневиля официальный сайт лиги.