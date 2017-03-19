Фаст: «Локомотив» — достойный соперник, но ЦСКА мог выиграть, уверен в этом

Голкипер ЦСКАподелился эмоциями после поражения в Кубке Гагарина от «Локомотива» (2-4).«Мы играли против хорошей команды. «Локомотив» — достойный соперник, но мы могли выиграть, в этом я уверен. Сейчас присутствует разочарование.Я волновался лишь в третьем матче серии – это была моя первая игра в плей-офф за долгое время. Если помните, год назад я не получил шанса сыграть в розыгрыше Кубка Гагарина, тогда тренеры сделали ставку на Сорокина. Плей-офф – это здорово, совершенно другие матчи, другой накал. В таких матчах хочется играть, ради этого ты и тренируешься. Поэтому я был очень рад, что тренеры мне доверили место в основном составе. Старался помочь команде», — цитирует Фаста официальный сайт лиги.