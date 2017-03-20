«Чикаго» в девятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:3. Эта победа позволила команде Джоэля Кенневилля набрать 99 очков и обеспечить себе участие в плей-офф.«Чикаго» примет участие в Кубке Стэнли в девятый раз подряд. Последний раз «Блэкхоукс» оказались без плей-офф в сезоне-2007/08.С тех пор «Чикаго» пять раз выходил в финал Западной конференции и завоевал три кубка Стэнли (2010, 2013, 2015 годы).Ранее путёвку в плей-офф себе обеспечил «Вашингтон Кэпиталз».