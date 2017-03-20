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Григоренко: хочу играть так, чтобы снова не отправили в запас

20 марта 2017, понедельник. 10:12. Хоккей
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Григоренко прокомментировал матч с «Чикаго Блэкхоукс», в котором «лавины» до 50-й минуты вели со счётом 3:1, но уступили 3:6.

«У нас осталось ещё 11 матчей в нынешнем регулярном чемпионате. У каждого хоккеиста есть какие-то цели, есть что-то, ради чего он выходит на лёд. Мне бы хотелось удостовериться, что я оказываю влияние на игру команды. Хочу играть так, чтобы не быть отправленным в запас когда-нибудь в будущем», — приводит слова Григоренко Denver Post.

В матче с «Чикаго» Михаил оформил свой первый в сезоне голевой дубль. В 66 матчах на его счету 21 (9+12) очко при показателе полезности «-12», а в двух из четырёх последних матчей он оставался в запасе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Михаил Григоренко
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