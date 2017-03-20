Юшкевич: у Канарейкина не было времени подготовить и обучить команду

Известный специалист Дмитрий Юшкевич прокомментировал вылет «Авангарда» из плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Восточной конференции.
«Перед началом серии я считал, что шансы у команд одинаковые, выделить фаворита было сложно. Может быть, на бумаге Омск выглядел чуть предпочтительнее. Но что бросилось в глаза по ходу серии: казанцы не отступали от своей игры практически ни на секунду. Если Омск побеждал, то забивал голы за счёт нетипичных индивидуальных ошибок казанских игроков. А вот «Авангард» как раз не мог найти свою игру. Не было той фундаментальности, которой отличалась казанская команда. Если «Ак Барс» проигрывал встречу, то выходил на следующую игру – и очень строго, надёжно играл в обороне, не позволяя себе проиграть два матча подряд.
У омичей немногое получалось в атаке. Большинство работало средне – всего 3,5 гола за шесть матчей смогли забить. Не четыре, потому что четвёртый был забит, когда пятый игрок «Ак Барса» уже вышел из бокса. И если игра в атаке не клеится, если не работает большинство, должно быть то, что даст шанс держаться на плаву в каждом матче. Это игра в обороне. А она не была лучшей стороной омичей. Всё время они были наполовину в атаке, наполовину в обороне. А в плей-офф должна быть основательность хотя бы в одном компоненте игры.
Можно ли сказать, что Зинэтула Билялетдинов переиграл Фёдора Канарейкина… Я не думаю, что здесь подходит слово «переиграл». Канарейкин возглавил клуб за пару дней до начала сезона. Не было времени, чтобы подготовить и обучить команду, как он хотел. Чтобы набрать команду под себя, воспитать её. У Билялетдинова ситуация в корне другая. «Ак Барс» в позапрошлом году дошёл до финала Кубка Гагарина, и хоть в прошлом году оступился, долгосрочная работа продолжалась. И все игроки в «Ак Барсе» заточены под систему именно этого главного тренера. У Фёдора Леонидовича этого не было. И это не вина тренера, просто так сложилась ситуация», — цитирует Юшкевича официальный сайт КХЛ.