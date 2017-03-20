«Айлендерс» ведут переговоры с Barclays Center о продлении договора

«Нью-орк Айлендерс» могут продолжить выступать в Бруклине. Руководство нью-йоркского клуба ведёт переговоры с Barclays Center о том, чтобы остаться на арене еще на два года – до конца сезона-2020/21.Ранее сообщалось, что менджеры Barclays Center недовольны доходом от матчей «Айлендерс» и не хотят продлевать соглашение, считая, что смогут достичь большей прибыли, организовывая концерты. На этом стадионе также выступает команда НБА «Бруклин», принадлежащая, как и арена, российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.