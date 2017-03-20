«Торпедо» одолело «Динамо» СПб, «Зауралье» обыграло «Сарыарку» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги.Усть-каменогорское «Торпедо» одолело «Динамо» СПб в пятом матче и вышло вперёд в серии. Встреча завершилась со счётом 4:3 (3-2).В составе казахстанской команды голы забили Никита Михайлис, Максим Беляев, Евгений Белухин и Леонид Метальников. У динамовцев отличились Кирилл Тамбиев, Сергей Шестаков и Александр Шевченко.«Зауралье» одержало победу над «Сарыаркой» в пятом матче со счётом 3:1 и повело в серии — 3-2.Антон Сагадеев открыл счёт во втором периоде, но вскоре «Зауралье» отыгралось благодаря голу Вячеслава Андрющенко, а затем вышло вперёд, в меньшинстве отличился Владимир Ионин. За 16 секунд до финальной сирены Андрющенко оформил дубль.