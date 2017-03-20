Третьяк: ЦСКА подвела дисциплина, Сорокина не нужно было менять

Президент Федерации хоккея Россиипрокомментировал выступление ЦСКА в этом сезоне. Московские «армейцы» во втором раунде Кубка Гагарина уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.«ЦСКА пропагандирует силовой канадский хоккей. Для этого нужно очень много сил, видимо, их «армейцам» не хватило, как и гибкости тренерскому составу. Но это не самое главное. Я смотрел матчи ЦСКА, силы у ребят были, думаю, подвела дисциплина. Я был поражён, как нападающие в чужой зоне отмахивались после жёстких приёмов защитников. При Тарасове таких удалений не могло быть, тем более в плей-офф. Глупые удаления, плюс игра в большинстве оставляла желать лучшего. Поэтому ЦСКА и уступил. Ярославль показал боевой характер, легионеры сыграли хорошо. Не думаю, что «армейцам» нужно было менять Сорокина. В плей-офф должен играть один вратарь.Выводы сделает попечительский совет ЦСКА. Нужно выслушать их мнение, сейчас бы не хотел давать оценку. Я считаю, что гибкости в тактике не было. Соперники уже знают, как играет команда. В первом периоде держатся, а во втором и третьем всё… Такого уровня команда не имеет права проигрывать три матча подряд.Сегодня пока Квартальнов тренер, у него контракт на два года. Преждевременно говорить, будет он продолжать работать или нет. Попечительский совет примет решение. Могу ли представить возвращение Быкова в ЦСКА? Представить всё можно. Я слухи не распространяю. Если что-то говорю, то уже точно всё знаю. Пока не могу никак прокомментировать эту информацию», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.