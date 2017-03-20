Московское «Динамо» переедет на арену им. Чернышёва в ходе сезона-2018/19

Московское «Динамо» в сезоне-2018/19 должно будет проводить домашние матчи на арене Аркадия Чернышёва, входящей в проект «ВТБ Арена парк». Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк»«Планируется, что на хоккейную арену имени Аркадия Чернышёва „Динамо“ переедет по ходу сезона-2018/19. И уже начиная с этого времени арена станет для клуба домашней. Строительство идёт по плану, график выдерживается», — цитирует Перегудова ТАСС.В настоящее время «Динамо» выступает на арене «ВТБ Ледовый дворец», там же в прошедшем регулярном чемпионате часть матчей проводил «Спартак». В сезоне-2017/18 красно-белые планируют провести все домашние матчи в «ВТБ Ледовом дворце».