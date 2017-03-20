Маршан, Кросби и Эллиотт — три звезды недели в НХЛ

НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.
1. Брэд Маршан, нападающий «Бостон Брюинз». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 9 (5+4) очков в трёх матчах, и помог своей команде одержать две победы. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3) оформил свой второй хет-трик в карьере.
2. Сидни Кросби, нападающий «Питтсбург Пингвинз». Стал лучшим снайпером недели, набрав 8 (6+2) очков в четырёх играх, и помог своей команде одержать две победы. В матче с «Флорида Пантерз» Кросби оформил свой 10-й хет-трик в карьере.
3. Брайан Эллиотт, вратарь «Калгари Флэймз». Одержал три победы в трёх играх, пропуская в среднем 1,95 шайбы за матч и отразив 92,6% бросков.
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