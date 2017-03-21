Экс-гендиректору «Адмирала» предъявлено обвинение в организации мошенничества

Следствие предъявило бывшему гендиректору «Адмирала»обвинение в организации мошеннической схемы, которая позволила похитить из бюджета Приморского края 62,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение Илье Спокойнову. Он обвиняется в двух эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в сообщении.По версии следствия, Спокойнов организовал хищение средств, предназначенных для закупки универсальных спортивных площадок для детей. Деньги выделялись по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» для развития Краевой детско-юношеской спортивной школы. Схема мошеннических действий в интересах следствия не раскрывается.Бывшего гендиректора «Адмирала» задержали в Республике Алтай 17 февраля, 20 февраля он был арестован на два месяца. По этому делу проходят также жена Спокойнова — гендиректор телерадиокомпании «Новая волна» Марина Свиридова — и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. Они находятся под стражей с декабря прошлого года, 17 февраля суд продлил им срок заключения ещё на четыре месяца.