Виньо: Лундквист начнёт играть во время поездки «Рейнджерс» в Калифорнию

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»рассказал о состоянии восстановившихся после травм игроков команды – вратаря Хенрика Лундквиста, защитников Кевина Клайна и Дэниэля Джирарди. 26 марта «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», 27 марта – с «Анахайм Дакс», 29 марта – с «Сан-Хосе Шаркс».«Лундквист начнёт играть во время нашей поездки в Калифорнию. Он выполняет все предписания врачей и работает с тренером вратарей. Я перекинулся с ним парой слов перед тренировкой, и он сказал, что чувствует себя намного лучше. Он хорошо выглядит. Сегодня он тренировался почти по полной программе, завтра снова будет на льду, а дальше будет видно.Врачи разрешили играть Клайну и Джирарди, но они пропустили почти месяц. У нас не было возможности провести достаточное количество командных тренировок, поэтому они занимались самостоятельно. Они сами должны понять, готовы ли они играть на соответствующих скоростях. Они поедут с нами на выезд, а дальше посмотрим», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.