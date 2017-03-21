Витолиньш: «Локомотив» был не слабее ЦСКА, СКА ждёт хорошая серия

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Западной конференции, в котором сыграет с ярославским «Локомотивом». После занятия тренер СКАрассказал о подготовке команды, а также поделился воспоминаниями о заслуженном тренере России и многократном чемпионе СССР по хоккею Сергее Гимаеве, который скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Мы ожидали и ЦСКА, и «Локомотив» в финале конференции. Ярославль в серии показал, что ничем в движении не уступал сопернику, физически крепкие и самоотверженные ребят. Так что нам предстоит хорошая серия.Два дня мы тренировали в полном составе, сегодня тренировка была посвящена большинству, у нас две пятёрки, которые его разыгрывают. В Косинене у нас нет сомнений. Он нас много выручал, да, были нелепые шайбы, которые нельзя пропускать. Хорошо, что команда собралась и Мико тоже собралсяПо первой игре серии ЦСКА — «Локомотив» было видно, что ярославцы настроены серьёзно, не зря они заняли четвёртое место в конференции. Не скажу, что «Локомотив» был чем-то слабее ЦСКА. У «железнодорожников» много молодых ребят, которые начинают брать на себя лидерство, в большинстве начинают выходить, действуют самоотверженно. Иностранцы своей пятёркой показали, что готовы хорошо. На всех позициях представлены сильные хоккеисты. Думаю, «Локомотив» однозначно будет действовать на контратаках, первые игры у них на выезде. Нас домашние трибуны будут гнать вперёд. Бурдасов может перейти в СКА? Пока это не моя тема.Гимаев представлял российский хоккей, продвигал его на спорте. Когда мы были на Кубке мира, он всех информировал, в заграничной прессе рассказывал, насколько наш хоккей хорош. Он был всегда на виду у всех. Это большая потеря для всех», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Первый матч СКА – «Локомотив» состоится 23 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.