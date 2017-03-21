«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Гончаровым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитникомОб этом информирует официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на год.Хоккеист перешёл в уфимскую команду в начале сезона-2015/16 в результате обмена. В омскую команду перешёл другой игрок обороны — Иван Лекомцев. За «Салават» Гончаров провёл 119 матчей и набрал 24 (6+18) очка. Хоккеист является обладателем кубка надежды в составе «Авангарда».