Крикунов: Лукоянов меня чуть не убил на тренировке

Главный тренер «Автомобилиста»высказался об игре форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова. Лукоянов закрепился в казанской команде c сезона-2011/12, когда её возглавлял Крикунов.«Лукоянов играл в Альметьевске. Мне он понравился своим огромным желанием, скоростью. Я люблю быстрых хоккеистов. Но он меня чуть не убил на тренировке. Даже пришлось в больницу ехать, но, слава богу, живым остался.Шайбой бросил? Нет. На одной тренировке «закатывался» и наступил на шайбу. Упал и прямо под меня. В тот момент он всего пару недель был в команде. Так боялся, что я его выгоню или что-то сделаю… Но я его сразу успокоил, бывает всякое. Хотя казалось, что у меня всё плечо разлетелось», — цитирует Крикунова «Р-Спорт».