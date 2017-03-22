Треливинг: «Калгари» разочарован дисквалификацией Ткачука

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз»заявил, что клуб разочарован решением лиги дисквалифицировать нападающегона два матча за удар локтем защитника «Лос-Анджелес Кингз»«Мы разочарованы решением лиги, но, тем не менее, уважаем его. Клуб и Мэттью принимают это решение. Сейчас наше внимание сосредоточено на подготовке к матчу с „Вашингтоном“, а Мэттью будет готовиться вернуться в состав в игре с „Сент-Луис Блюз“, — цитирует Треливинга пресс-служба клуба.