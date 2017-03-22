Марун: все восхищаются Макдэвидом, это невероятный игрок

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением об игре нападающего, который лидирует в гонке бомбардиров, имея в активе 82 (25+57) очка.«Все им восхищаются, это невероятный игрок. При этом он и вне площадки уверен в себе. Он действительно классный парень, который продолжает оставаться таковым и на площадке. Против него я бы никогда не хотел оставаться один в один. У него есть скорость, благодаря которой он способен обыгрывать соперника. Для меня играть с ним — это удовольствие и большая возможность», — приводятся слова Маруна на официальном сайте НХЛ.