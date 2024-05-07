«Чикаго» подписал новый контракт с нападающим Лукасом Райхелем, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года с кэпхитом $ 1,2 млн. Райхель был выбран «Чикаго» в первом раунде под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

21-летний немецкий нападающий в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл за «Блэкхоукс» 65 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

Райхель провёл сезон-2021/2022 в составе клуба АХЛ «Рокфорд», за который сыграл 56 матчей и набрал 57 очков — забросил 21 шайбу, отдал 36 результативных передач и сыграл 11 матчей за «Чикаго».

В прошлом сезоне «Чикаго» занял 15-е место в таблице Западной конференции НХЛ.