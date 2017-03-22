А. Юдин: «Локомотив» сопоставим со СКА только по защитникам

Известный хоккеист Александр Юдин поделился ожиданиями от серии СКА — «Локомотив».
«Мне хочется, чтобы в этой серии было побольше матчей. Семиматчевые серии могут показать уровень силы КХЛ в отличие от НХЛ – они означают, что команды ровные и сильные, а значит, и чемпионат сильный. Даст ли СКА возможность «Локомотиву» продлить эту серию… Ярославцы очень быстроходные. СКА не привык на этой скорости работать. На тренировках всё-таки скорости поменьше, только в играх начинают прибавлять. Так что если «Локомотив» ещё добавит, это будут неудобные скорости для СКА. И тогда, кстати, сразу можно будет вычислить, кто из игроков настоящий мастер, а кто нет.
Сопоставима ли какая-то из линий «Локомотива» с той же линией СКА? Только по защитникам. Хотя если защитники СКА будут чётко выполнять свои функции… Основная функция игрока обороны – защитить вратаря, не пустить соперника на пятак и отдать хотя бы с метра пас нападающему. В клюшку. Тогда всё нормально будет. Главное «армейцам» не проиграть в этом моменте. Тогда вопросов насчёт победителя не будет. Потому что суммарное мастерство у СКА выше, чем у «Локомотива».
Хотя ярославцы сейчас играют за себя и за тех парней. Это может быть огромным стимулом. Кудашову можно заходить в раздевалку и говорить: «Ребята, а вы знаете, что здесь всё пропитано чемпионским духом, что Ярославль становился чемпионом три раза». Так что и кто что скажет в раздевалке тоже очень важно. Да, у Кудашова опыта меньше, чем у Знарка. Но я Кудашова хорошо знаю, мы с ним ровесники, вместе играли, он хороший специалист. И если в КХЛ будут работать молодые специалисты, если в пуле тренеров будет молодая кровь, то это здорово. И потому молодому тренеру надо цепляться, доказывать, что он не просто так на своём месте, а действительно умеет работать. Ведь Кудашов не просто так „на шару“ проскакивает, а видна тактика, рисунок, подготовка. Так что хочется, чтобы у молодых специалистов всё получалось и в нашей лиге работало бы как можно больше разных российских тренеров», — цитирует Юдина официальный сайт КХЛ.
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