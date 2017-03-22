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Бадюков: в эпизоде с Орловым Голубев заработал ничего не значащие 4 минуты

22 марта 2017, среда. 11:51. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об инциденте в шестом матче полуфинала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» (5:0), когда Денис Голубев отказался драться с Сергеем Орловым.

«Молодой Орлов до этого не выходил на лёд. Парень здоровый, высокий, сидел и ждал своего часа. И тут появился в составе «Ак Барса» Голубев, которого поставили вместо Ткачёва в первое звено, но не в центр, а на край. И он с первых смен начал после каждого броска задирать защитников, провоцировать их, готов был подраться. Возможно, это была заготовка, которая, в принципе, сработала.

Но счёт 3:0, середина матча, и казалось бы – всё уже ясно. Тут выходит Орлов и в центре площадки Голубеву: «Давай! Ты хотел драться, давай драться». Что делает Голубев? Падает на лёд, «защита черепашки» это называется. Заработал четыре минуты большинства для команды, ничего ни для кого не решившие. Подрался бы – было бы обоюдное. Билялетдинов потом сказал, что он молодец, сыграл на команду. Даже Горди Дуайеру пресса позвонила, спросила по поводу этого эпизода, он тоже похвалил – и одного, и второго. Что сказали бы об этом эпизоде тафгаи НХЛ – остаётся загадкой», — цитирует эксперта официальный сайт КХЛ.



Также эпизод доступен на официальном сайте КХЛ

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
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