«Авангард»: клуб пока не подписал контракт с главным тренером

«Авангард» на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу информации о новом главном тренере команды.«Хоккейный клуб «Авангард» во избежание распространения слухов в СМИ считает необходимым заявить следующее: ни с одним из потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды контракт пока не подписан. Информация о новом главном тренере «Авангарда» появится на официальном сайте клуба», – говорится в заявлении клуба.